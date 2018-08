(ANSA) – ROMA, 28 AGO – “E’ evidente che la legittima difesa e l’immigrazione incontrollata sono questioni molto sentite dagli italiani, perché la sicurezza è un bene primario, non negoziabile. Sulla gestione dell’emergenza migratoria non c’è dubbio che per troppo tempo siamo stati lasciati soli, anche a livello europeo. Gli italiani hanno fatto la loro parte, chi non ha rispettato le intese per una gestione collegiale dell’emergenza, non ha fatto la sua. Si tratta di un tema globale, che come tale deve essere affrontato”. Lo dice la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati in un’intervista a Economy, sottolineando di non voler però fare “valutazioni di merito sull’operato del governo o su scelte di carattere politico”. “La mia non può che essere – prosegue – una funzione di stimolo, di incoraggiamento all’iniziativa legislativa”.