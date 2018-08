(ANSA) – GENOVA, 28 AGO – L’archistar Renzo Piano ha donato alla città di Genova una ‘idea di ponte’ che si è concretizzata nel plastico fatto trasportare stamani in Regione Liguria. Quando è crollato il viadotto Morandi “ero a Ginevra – ha detto Piano – e da allora non penso a altro”. “Quello del ponte è un tema che tocca tutti e tutte le corde: da quella tecnologica a quella poetica” ha detto l’archistar Piano parlando al termine dell’incontro con il governatore Giovanni Toti che ha visto stamani in Regione per comunicargli il dono della propria disponibilità dopo il crollo di ponte Morandi.