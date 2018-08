(ANSA) – ROMA, 28 AGO – L’annuncio ufficiale arriverà nelle prossime ore, perché mancano solo gli ultimi dettagli. Mariano, però, può considerarsi a tutti gli effetti un giocatore del Real Madrid. Mundo Deportivo scrive che l’accordo fra le parti è stato raggiunto in maniera definitiva: il club di Florentino Perez ha pagato 22 milioni al Lione per l’attaccante, che firmerà per le prossime cinque stagioni. Il Real Madrid ha esercitato il diritto di prelazione del cartellino del giocatore nei confronti del Siviglia, dopo l’ok da parte dell’allenatore dei ‘blancos’ Julen Lopetegui, che ha perfino parlato con il giocatore. Era stato proprio il tecnico a chiedere un attaccante come rinforzo, gli è arrivato Mariano come regalo per il suo 52/o compleanno. Il giocatore era passato alla squadra francese proprio l’anno scorso.