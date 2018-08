(ANSA) – ROMA, 28 AGO – La delusione per la mancata partecipazione al Mondiale in Russia non sarà mai del tutto smaltita, tuttavia la Nazionale azzurra è pronta a ripartire. Dopo le tre amichevoli di maggio e giugno, contro Arabia Saudita, Francia e Olanda, l’Italia si riaffaccia in una competizione ufficiale: si tratta della neonata Nations League. La squadra guidata da Roberto Mancini affronterà la Polonia a Bologna venerdì 7 settembre (alle 20,45) e il Portogallo campione d’Europa in carica a Lisbona (estadio do Sport Lisboa e Benfica) lunedì 10 settembre, alle 20,45. Mancini diramerà sabato pomeriggio la lista dei convocati per le due partite; il raduno è fissato per domenica 2 settembre, entro la mezzanotte o comunque al termine delle partite di campionato, nel Centro tecnico federale di Coverciano.