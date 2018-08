(ANSA) – NEW DELHI, 28 AGO – Il Ministro delle Ferrovie indiane Piyush Goyal ha annunciato ieri a Delhi che il governo doterà almeno seimila stazioni ferroviarie indiane di wi-fi gratuito. Lo scrive l’agenzia di stampa ANINews. La connessione sarà distribuita in tutte le aree del paese, e potrà essere utilizzata dai viaggiatori, ma anche dagli abitanti dei villaggi delle aree rurali che non sono ancora raggiunti dalla fibra. Sui treni, inoltre, verranno installati wc a vacuum system, il metodo utilizzato sugli aerei.