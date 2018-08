(ANSA) – TORINO, 28 AGO – “Sono sempre stato un grande sostenitore della Var, ma le cose vanno sempre messe a punto”. Urbano Cairo torna sulle polemiche post Torino-Roma, in cui i granata protestarono per un presunto rigore su Iago Falque non concesso dall’arbitro Di Bello e non analizzato dalla Var, scelta che portò Mazzarri a disertare la conferenza stampa post-partita. “Ci vuole una regola ancora più chiara su quando uno debba andare alla Var o meno – il punto di vista del presidente granata illustrato a ‘Tutti Convocati’, su Radio 24 -: c’è una zona grigia. Se ci vai a giorni alterni, però, alla Var, c’è qualcosa da rivedere: dopo la partita contro la Roma non ho voluto parlarne, preferisco lasciare tranquilli gli arbitri, sperando di non avere alcun svantaggio”.