(ANSA) – LA SPEZIA, 28 AGO – Tre vogatori dell’ultimo Palio remiero del Golfo della Spezia sono stati sospesi in via cautelare per doping. Tesserati Uisp-Canottaggio, in forza alla borgata del Cadimare in occasione dell’ultimo Palio, i tre sono stati sospesi in via cautelare dalla Prima Sezione del Tna, che ha accolto le istanze proposte dalla Procura nazionale antidoping. Gli esami hanno riscontrato per tutti e tre gli atleti una positività alla sostanza Clenbuterolo. La decisione è arrivata a seguito dei risultati dei controlli e degli esami disposti dalla Nado Italia, al termine della sfida remiera del 5 agosto che ha coinvolto le 13 borgate marinare dei Comuni di La Spezia, Lerici e Porto Venere. Il Cadimare aveva concluso la prova al 4/o posto. I tre vogatori erano stati prelevati in mare dai carabinieri del Nas e dalla gdf dopo la gara e trasferiti nella caserma della Capitaneria di porto per essere sottoposti a esami antidoping.