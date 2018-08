(ANSA) – ROMA, 29 AGO – Il mercato in Turchia è sempre vivo, come confermano i rumor dei media locali. Il Galatasaray è interessato a Vincent Aboubakar, attaccante camerunese del Porto, classe 1992: al club lusitano è stata avanzata una proposta d’acquisto di 2,5 milioni, secondo quanto scrive O Jogo, mentre al giocatore dovrebbero andare 3 milioni a stagione. Sempre dalla Turchia giunge notizia che il Besiktas insiste per avere Joao Mario dell’Inter, al punto che sarebbe entrato in gioco anche il difensore portoghese Pepe per convincere il compagno di Nazionale a trasferirsi a Istanbul.