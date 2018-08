(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 29 AGO – Il Papa nell’udienza generale a piazza San Pietro ha ripercorso la sua recente visita in Irlanda: “Oltre alla grande gioia, doveva anche farsi carico del dolore e dell’amarezza per le sofferenze causate in quel Paese da varie forme di abusi, anche da parte di membri della Chiesa, e del fatto che le autorità ecclesiastiche in passato – ha sottolineato Papa Francesco – non abbiano saputo affrontare in maniera adeguata questi crimini”.