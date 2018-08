(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 29 AGO – “E’ una moda, anche sulle riviste leggiamo: questo ha divorziato… per favore questa è una cosa brutta, io rispetto tutto ma l’ideale non è il divorzio, la separazione, la distruzione della famiglia. L’ideale è la famiglia unita”. Lo ha detto il Papa nell’udienza generale a piazza San Pietro ripercorrendo la sua visita in Irlanda per l’Incontro Mondiale delle Famiglie.