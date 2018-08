(ANSA) – ROMA, 29 AGO – Con la cessione, perfezionata ieri, dell’attaccante valenciano Paco Alcacer al Borussia Dortmund, il Barcellona ha concluso come meglio non poteva il calciomercato estivo, almeno per quanto riguarda le uscite. Ma potrebbe anche non essere finita, visto che resta ancora il centrocampista Rafinha Alcantara da sistemare definitivamente. Secondo Mundo Deportivo, tra acquisti e cessioni, il club catalano vanta un attivo di 5,8 milioni: dal 1999, infatti, il mercato non faceva registrare un dato positivo, tenendo conto delle entrate e delle uscite.