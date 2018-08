(ANSA) – PARIGI, 29 AGO – “La Var? E’ video raffazzonato. Non porta maggior giustizia”. Così Michel Platini, ex presidente dell’Uefa, in una lunga intervista a L’Equipe. “Prendete la finale dei Mondiali – dice Platini – c’era la Var, eppure sul primo gol francese segnato su punizione, per me, non c’era il fallo dei croati. Poi, sul secondo gol, è la regia che avverte l’arbitro, il quale diventa una specie di marionetta. E, anche lì, c’era o non c’era il mani del croato? A velocità reale, e anche alla moviola ‘normale’ sicuramente no, ma con la lente della supermoviola, che allunga fino a 15″ un’azione durata un millesimo, allora sì, alla fine l’arbitro vede qualcosa e fischia il rigore. Tutta la Croazia protesta per il mani involontario e tutta la Francia per il fallo volontario: dov’è il progresso, dov’è la giustizia? E’ sempre interpretazione”.