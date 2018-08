(ANSA) – BOLOGNA, 29 AGO – Sta meglio ed è stato dimesso dall’ospedale Bufalini di Cesena l’agente Riccardo Muci, uno dei poliziotti rimasti feriti dopo l’esplosione della cisterna lo scorso 6 agosto a Borgo Panigale. Originario di Copertino, nel Leccese, 31 anni, in servizio al commissariato Santa Viola di Bologna, è stato fra i primi a intervenire nelle prime fasi dei soccorsi. Le gravi ustioni che aveva riportato – spiega una nota della Questura – hanno reso necessari due interventi chirurgici, eseguiti dall’equipe del dottor Davide Melandri. Prima di fare rientro a casa per un periodo di convalescenza, Muci oggi è stato ricevuto dal Questore di Bologna Gianfranco Bernabei, che gli ha rinnovato il proprio plauso e ringraziamento. “Io sono Riccardo, sono un poliziotto e ho fatto solo il mio lavoro – aveva detto l’agente Muci pochi giorni dopo l’esplosione – sono sicuro che qualunque altro poliziotto o carabiniere che si fosse trovato in quella situazione avrebbe fatto quel che ho fatto io”.(ANSA).