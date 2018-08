(ANSA) – ROMA, 29 AGO – L’Iran è “pronto ad abbandonare l’accordo sul nucleare” se Teheran “arriverà alla conclusione che non favorisce gli interessi nazionali”: lo ha detto la Guida suprema iraniana Ali Khamenei incontrando il presidente Hassan Rohani. Lo riportano i media iraniani. Poi Khamenei ribadito che la Repubblica islamica non negozierà con gli Usa: “Che trattativa possiamo avere con gli attuali irriverenti e spudorati funzionari americani che pubblicamente minacciano gli iraniani? Non ci saranno negoziati a nessun livello con gli Usa”.