(ANSA) – SAN SEVERO (FOGGIA), 29 AGO – Un vecchio furgone rosso con targa bulgara, con numerosi migranti a bordo, seduti nel posto destinato alle merci, imbocca la strada delle campagne foggiane, probabilmente per raggiungere i campi dove si raccolgono i pomodori. E’ quanto si vede in un video pubblicato su Facebook dal referente di Forza Nuova a San Severo, Armando Dell’Oglio, e condiviso dal consigliere comunale di San Severo, Francesco Stefanetti (FdI). “Oggi, 29 agosto 2018, ore 6,15 – scrive Dell’Oglio su Fb – strada statale 16 direzione Foggia, zona borgo La Rocca, ennesimo furgone stracolmo i braccianti extracomunitari…almeno 20 direi”. Sulle strade del Foggiano i primi giorni di agosto sono morti 16 migranti in due incidenti stradali, a distanza di 48 ore. I migranti viaggiavano nel retro del furgone, su panche rudimentali realizzate con pezzi di legno. E’ di oggi la notizia dell’arresto di un caporale che trasportava 15 migranti a bordo di un furgone fatiscente e senza finestrini.