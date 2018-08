(ANSA) – ROMA, 29 AGO – Hertz celebra il Gran Premio d’Italia 2018 con l’esposizione di Alfa Romeo Stelvio e Maserati Levante presso Milano Linate Prime, l’area dello scalo milanese riservata ai voli privati. A partire da oggi, 28 agosto e fino al 3 settembre Hertz ha selezionato l’area più esclusiva dell’aeroporto di Linate per esporre due auto iconiche dell’italianità. ”Abbiamo voluto celebrare un appuntamento importante come il GP d’Italia – ha spiegato Massimiliano Archiapatti, AD di Hertz Italia – esponendo due vetture emblematiche dell’automobilismo italiano: l’Alfa Romeo Stelvio e la Maserati Levante che fanno parte di Selezione Italia* by Fun Collection, il gruppo di auto speciali della nostra offerta che più rappresenta il nostro paese e la nostra tradizione motoristica. Le abbiamo vestite per l’occasione con una livrea disegnata per esaltare le caratteristiche che meglio riassumono la tradizione italiana dell’auto in strada e in pista: stile, design e prestazioni”.