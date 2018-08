MADRID – Il sindacato della scuola della Cgil,-Flc-Cgil (dopo che il 10 agosto scorso il Ministero degli Esteri definiva i posti vacanti all’estero nelle scuole statali e paritarie, nei corsi, e nei lettorati) ha reso noto i posti vacanti per ogni sede e le precisazioni del Ministero su quelli disponibili di Madrid e Londra. Il sindacato precisa comunque che “per concludere positivamente le procedure di invio all’estero del personale è però necessaria la registrazione, ancora mancante, da parte della Corte dei Conti del decreto di modifica del contingente che utilizza i 674 posti previsti dal dlgs 64/2017”. E’ questo il decreto attuativo della Buona Scuola per le istituzioni all’estero.

La Flc Cgil precisa anche che “la definizione dei posti vacanti è un passaggio indispensabile per avviare le complesse procedure per l’invio all’estero del personale”.

I posti vacanti sono 190. Ancora ci sono dubbi per la copertura dei 10 posti di sostegno e per quelli dei dirigenti scolastici”.

Il sindacato spiega che per la copertura dei posti vacanti “saranno utilizzate le precedenti graduatorie del 2011 prorogate dal decreto legge 91 del 28 luglio 2018 e in corso di rettifica con un apposito decreto della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese. Tutte le operazioni, per concludersi efficacemente richiederanno poi le registrazioni dei decreti individuali da parte della Corte dei Conti”.

La Farnesina, é scritto nella nota, “ha informato le organizzazioni sindacali che per alcuni posti per i quali sono in corso ulteriori verifiche con il MIUR, tra cui i posti di sostegno, verranno fornite indicazioni con successivi aggiornamenti”.

Il sindacato, poi, sostiene che, come denunciato “da tanto tempo, le attività all’estero anche nell’anno scolastico 2018/19 inizieranno con pesanti ritardi e difficoltà”. Pare, infatti, che la procedura per la selezione per i posti vacanti dei dirigenti scolastici non sia stata ancora avviata.

