MANAGUA. – La persistente crisi in tema di diritti umani in Nicaragua, dove molte persone che hanno partecipato alle proteste cominciate in aprile “hanno dovuto nascondersi, abbandonare il Paese o cercare di andarsene”, “impone l’adozione di urgenti misure”. E’ quanto emerge da un rapporto diffuso oggi dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani.

“La repressione e le rappresaglie contro i manifestanti proseguono in Nicaragua, mentre il mondo guarda da un’altra parte”, sostiene il rapporto, mentre per l’Alto Commissario Zeid Ra’ad Al Hussein, “la violenza e l’impunità degli ultimi quattro mesi hanno messo in evidenza la fragilità delle istituzioni del Paese e dello stato di diritto, ed hanno generato un contesto di paura e sfiducia”.

Lo stesso responsabile, che sta per trasmettere il suo incarico alla cilena Michelle Bachelet, ha invitato “il Consiglio dei Diritti umani e la comunità internazionale in generale ad adottare misure specifiche per evitare che la crisi attuale degeneri in disordini sociali e politici ancora più gravi” di quelli avvenuti. Qualunque misura in questo ambito – ha proseguito – dovrebbe avere come obiettivo l’individuazione dei responsabili delle violazioni e degli abusi dei diritti umani, e garantire l’accesso efficace delle vittime alla giustizia e a riparazioni appropriate, inclusi indennizzi e diritto a conoscere la verità”.

Il Rapporto presentato alla stampa comprende il periodo dal 18 aprile, fino al 18 agosto. Fra le violazioni e gli abusi dei diritti umani documentati figurano “l’uso sproporzionato della forza da parte della polizia, che a volte si è trasformato in esecuzioni extragiudiziarie, sparizioni forzate, detenzioni arbitrarie e generalizzate, torture e maltrattamenti, violazioni dei diritti alla libertà di opinione, espressione e riunione pacifica”.

Infine il Rapporto segnala che secondo fonti diverse, “durante la crisi sono morte circa 300 persone e altre 2.000 sono rimaste ferite. La maggior parte di questa violenza è avvenuta fra aprile e metà luglio. L’analisi dell’informazione disponibile conferma che le vittime sono state mediamente uomini minori di 30 anni, fra cui vi erano studenti universitari e giovani professionisti.

L’Alto Commissariato segnala infine che anche militanti del Partito sandinista, funzionari del governo e membri delle forze di sicurezza sono stati aggrediti e che 22 agenti di polizia sono stati uccisi, talvolta in modo brutale ed inumano.