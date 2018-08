Dopo la scomparsa dell’amatissimo Fabrizio Frizzi non sarà facile proseguire la tradizione del quiz che in Italia intorno all’ora di cena viene seguito da tantissimi spettatori. La conduzione del programma quest’anno è affidata a Flavio Insinna.

“L’eredità più importante da custodire – ha spiegato il presentatore – è quella di Fabrizio Frizzi. Noi eravamo amici per davvero e lo siamo ancora perchè quando va via una persona che ami così tanto c’è sempre, nei tuoi passi, nei tuoi pensieri e nelle cose, così come le vorresti fare. Spero che oltre agli autori ci sia anche Fabrizio a guidarmi per il meglio”.

Il quiz troverà spazio anche nei palinsesti di Rai Italia: “E’ sempre un’emozione quando arrivano le mail o le lettere da tanti Paesi magari di persone che ti vedono in orari sfalsati. Sapere che ti stanno guardando degli italiani nel mondo mi ha sempre entusiasmato”.

Tornano anche le amate “Professoresse” nel programma giunto all’edizione numero 17. Il tesoro della Ghigliottina sarà conteso dai circa 1.500 concorrenti.

