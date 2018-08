(ANSA) – AOSTA, 30 AGO – Sono stati recuperati oggi all’alba i quattro alpinisti bloccati da ieri sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano. Il medico dell’elisoccorso li ha visitati e sono parsi tutti in buone condizioni. Il maltempo ha impedito di intervenire prima in quota. Due spagnoli avevano avuto delle difficoltà sulla via dell’Innominata, a 4.200 metri di quota, per delle scariche di sassi; erano saliti sulla cresta dove hanno trovato riparo tra le rocce. Una coppia di alpinisti tedeschi, invece, si trovava sulla cresta di Peuterey, a quasi 4.500 metri di quota, dove nel pomeriggio aveva chiesto aiuto a causa della stanchezza.(ANSA).