(ANSA) – ROMA, 30 AGO – Crollano al secondo turno gli Us Open le ambizioni e i sogni dei tennisti azzurri Andreas Seppi, Paolo Lorenzi e Lorenzo Sonego. Il 34enne altoatesino, n. 51 dell’Atp, ha ceduto al quinto set al 19enne canadese Denis Shapovalov, numero 28 del ranking e del seeding: di 6-4, 4-6, 5-7, 7-6 (7-2), 6-4 il risultato finale. Il 36enne senese, n. 94 al mondo, è stato invece battuto per 7-5, 6-0, 6-2, dal 28enne argentino Guido Pella (n. 66), mentre il 23enne torinese n. 121 Atp ha perso per 7-5, 6-3, 6-3 contro il 22enne russo Karen Khachanov (n. 26 al mondo e 27 del tabellone). Fabio Fognini resta così l’ultimo italiano ancora in lizza a Flushing Meadows: il 31enne ligure, numero 14 del ranking e del seeding, sfiderà oggi il 29enne australiano John Millman (n. 55).