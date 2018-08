(ANSA) – ROMA, 30 AGO – Serena Williams (n. 17) supera il turno di slancio, agli Us Open, sui campi di Flushing Meadows. La tennista statunitense ha avuto la meglio, con un doppio 6-2, della tedesca Carina Witthoeft. Clamorosa sconfitta, invece, per Garbine Muguruza: la spagnola (n. 12) è stata sconfitta dalla numero 202 del mondo, la ceca Karolina Muchova, che si è imposta per 3-6, 6-4, 6-4, dopo 2h27′ di gioco. Avanti anche l’australiana Ashleigh Barty, che ha battuto 7-5, 6-3 la ceca Lucie Safarova. Ok anche la svedese Rebecca Peterson (7-5, 6-1 alla statunitense Vania King) e la tennista di casa Sofia Kenin (4-6, 6-1, 6-4 alla greca Maria Sakkarì).