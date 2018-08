(ANSA) – VENEZIA, 30 AGO – Gli attivisti del centro sociale Morion stamane hanno simbolicamente occupato e chiuso il pontile di palazzo Balbi, sede della giunta regionale del Veneto, in segno di protesta per la visita a Venezia del ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Mentre il ministro è chiuso all’interno di una zona rossa blindata – viene spiegato in una nota – gli attivisti rivendicano il diritto a una città aperta alle politiche di accoglienza e chiusa al razzismo e alle politiche infami fatte sulla pelle delle persone lasciate a morire in mare”.