(ANSA) – ROMA, 30 AGO – L’ala olandese Quincy Promes sarà il nono rinforzo del Siviglia 2018/19, dopo che il club andaluso ha raggiunto un accordo con lo Spartak Mosca per l’acquisizione del 26enne, il cui cartellino è costato 21 milioni. Lo scrive il Mundo deportivo. Promes prevede di sbarcare a Siviglia in mattinata, per firmare un contratto quadriennale. Prima, però, dovrà essere sottoposto alle rituali visite mediche. Difficile che il giocatore venga impiegato nel derby cittadino di domenica sera contro il Betis, valido per 3/a giornata della Liga e in programma alle 20,45 sul campo dei biancoverdi.