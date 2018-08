(ANSA) – NAIROBI, 30 AGO – E’ stata accolta con 21 colpi di cannone a salve il primo ministro britannico Theresa May al suo arrivo a Nairobi, ultima tappa di un tour in Africa per rafforzare i legami economici prima dell’entrata in vigore della Brexit, in primavera. E’ la prima volta da cinque anni che un premier britannico non andava in visita in Africa. A Nairobi Theresa May avrà colloqui con il presidente Uhuru Kenyatta. Le precedenti tappe sudafricane del premier britannico – accompagnata da un’ampia delegazione di imprenditori – sono state il Sud Africa e la Nigeria, le più grandi economie del continente africano. Il Kenya, ex colonia britannica, è ora un alleato chiave nell’Africa orientale per il commercio e la sicurezza. L’esercito britannico ha gestito per anni un campo di addestramento per le truppe keniote.