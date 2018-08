(ANSA) – ROMA, 30 AGO – “Stiamo raggiungendo risultati incredibili. Ci auguriamo che ogni anno sia così. In due anni abbiamo vinto quanto eravamo riusciti a fare negli ultimi 40. L’Italia sta sempre diventando più centrale nel panorama degli eventi internazionali, abbiamo ottenuto successi incredibili a Piazza di Siena”. Lo dice il presidente della Federazione italiana sport equestri, Marco Di Paola, in occasione della presentazione delle squadre italiane che prenderanno parte ai Fei World Equestrian Games a Tryon (Usa), dal 10 al 23 prossimi. “Sarà un’occasione importantissima – specifica Di Paola – perché assegnerà i posti per le Olimpiadi 2020, che è il nostro grande obiettivo. Per noi è un appuntamento importante, ma anche un grande punto di riferimento e una grandissima ambizione”. Oggi è stata anche presentata la nuova partnership con il brand ‘Cavalleria Toscana’ che accompagnerà l’Italia team di equitazione fino a Tokyo 2020.