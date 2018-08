(ANSA) – FIRENZE, 30 AGO – E’ finita la fuga di Rolando Scarpellini, artigiano ed ex giocatore del Calcio storico fiorentino, ricercato da ieri dopo le minacce con una pistola alla collega della fidanzata e poi alla stessa compagna. Ora si trova negli uffici della squadra mobile della questura dove viene interrogato. Secondo una ricostruzione sarebbe stato lui stesso a far sapere dove si era nascosto. L’informazione è arrivata a un ispettore della polizia postale. Agenti quindi sono andati in un appartamento di via Canova, non distante dalla sua casa, che è sempre nella zona dell’Isolotto. Scarpellini si è mostrato tranquillo con gli agenti. Avrebbe agito spinto da movente passionale.