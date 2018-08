(ANSA) – ROMA, 30 AGO – “Abbiamo chiesto la rotazione dei porti di sbarco delle navi della missione Sophia, perchè non è possibile che tutti i migranti soccorsi vengano da noi come sottoscritto dal Governo Renzi che ci ha lasciato con questa eredità pesante. Se dall’Europa arriverà l’ennesimo no dovremo valutare se continuare a spendere soldi per una missione che sulla carta è internazionale ma poi gli oneri ricadono solo su un Paese”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in conferenza stampa a Venezia.