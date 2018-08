(ANSA) – GENOVA, 30 AGO – Risveglio blucerchiato per gli abitanti di Corso De Stefanis a pochi metri dallo stadio Luigi Ferraris. Nella notte sono stati installati decine di ombrelli che hanno riprodotto una gigantesca bandiera con i colori della Sampdoria. Una curiosità che ha attirato lo sguardo di molti passanti. Un’iniziativa voluta dalla società in occasione delle partite casalinghe: domenica ci sarà il debutto al Ferraris con il Napoli dopo il rinvio della sfida casalinga con la Fiorentina del 19 agosto per il tragico crollo del Ponte Morandi.