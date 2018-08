(ANSA) – CAGLIARI, 30 AGO – Il vento di maestrale e le alte temperature attese nelle prossime 24 ore hanno fatto alzare l’allerta incendi in Sardegna. Il bollettino emesso dalla Protezione civile regionale individua un pericolo alto – codice giallo – nella bassa Gallura, tra la Costa Smeralda e il territorio prospiciente le Bocche di Bonifacio. Secondo le previsioni dell’Arpa Sardegna, in questa parte dell’Isola il maestrale soffierà da moderato a forte e le temperature potrebbero sfiorare i 32 gradi. “Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie – spiega la Protezione civile – ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”.