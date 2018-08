(ANSA) – ROMA, 30 AGO – “E allora siamo già alla cabina di regia? Soffiano già i venti di crisi? Il cosiddetto governo del cambiamento ricorre alla tanto vituperata cabina di regia, una procedura politica praticata nel passato per dirimere i contrasti nel Consiglio dei ministri e che invece ha sempre rappresentato l’inizio della fine dei governi”. Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato. “Saranno indiscrezioni giornalistiche – prosegue – ma di fatto le divisioni e le tensioni nella maggioranza sono ormai evidenti e attraversano numerosi dossier: dai migranti all’Ilva, dal ponte crollato a Genova alle grandi opere, dai rapporti con Bruxelles fino, non ultima, alla legge di bilancio e ancor prima alla Nota di variazione del Def in cui bisognerà dire con chiarezza cosa il governo intende fare del reddito di cittadinanza, della legge Fornero, della Flat Tax che appaiono a tutti misure inconciliabili tra loro”.