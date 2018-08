(ANSA) – MONZA, 30 AGO – Lewis Hamilton è il grande assente di oggi a Monza, dove si apre il fine settimana del Gp d’Italia di Formula 1. L’inglese della Mercedes, leader del Mondiale, ha disertato “per motivi personali”, come spiegano dalla sua scuderia, la giornata del giovedì, dedicata agli appuntamenti con i media e alla passeggiata in Pit Lane, in cui gli appassionati possono osservare da vicino monoposto e piloti nei box. L’assenza di Hamilton è considerata irrituale. L’inglese non era previsto nella conferenza stampa della Fia, ma avrebbe dovuto partecipare a un incontro con i media in Mercedes, dove parlerà solo il suo compagno di squadra, Valtteri Bottas. Hamilton è atteso all’autodromo di Monza domani mattina per la prima sessione di prove libere.