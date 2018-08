(ANSA) – MILANO, 30 AGO – “A livello tecnico siamo da primi quattro posti ma, a livello caratteriale ed emotivo, dobbiamo diventare ancora squadra. Ci manca ancora questo”. Rino Gattuso striglia il Milan, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma e accoglie “con piacere” il ritorno di Kaka’: “È un uomo importante, che ha scritto pagine importanti, fa piacere. Ma noi non abbiamo bisogno delle bandiere per trovare la carica. La carica la dobbiamo trovare tra di noi, durante la settimana e quando scendiamo in campo”.