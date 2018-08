(ANSA) – MOSCA, 30 AGO – Nella provincia di Idlib le truppe governative siriane andranno “fino in fondo”: lo ha detto il ministro degli Esteri di Damasco Walid Muallem dopo aver incontrato a Mosca il suo omologo russo Serghiei Lavrov. Muallem ha inoltre dichiarato che le truppe siriane hanno come obiettivo principale i miliziani di Al Nusra e che non dispongono di armi chimiche e non le useranno. “Non ne abbiamo bisogno – ha detto il ministro siriano – perché otteniamo vittorie sui campi di battaglia”.