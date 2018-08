(ANSA) – LONDRA, 30 AGO – Un Sadiq Khan disteso a prendere il sole con un bikini giallo: il pallone con la caricatura volerà sulla capitale britannica sabato in occasione di una protesta contro l’amministrazione del sindaco laburista, accusata di inerzia di fronte al dilagare della violenza nelle strade. Il bikini giallo allude a una campagna di prodotti dimagranti messa al bando da Khan due anni fa con una ragazza in bikini giallo che invitava a vergognarsi del proprio fisico. Il pallone di 10 metri, costato oltre 58.000 sterline pagate attraverso una colletta, è stato concepito sulla falsariga del Donald Trump in forma di bambino nudo con pannolino che ha sorvolato Londra come protesta in occasione della recente visita del presidente americano. “Dopo il pallone di ‘Baby Trump’ che ha sorvolato Londra durante la sua visita, vediamo se anche un ‘Baby Khan’ potrà volare e se la libertà di parola si applica a tutti”, hanno scritto i promotori. Il volo del pallone è stato invece approvato dalla polizia e anche dal comune di Londra.