(ANSA) – ROMA, 30 AGO – Dalla serata di oggi temporali su Piemonte e Lombardia, in estensione dal pomeriggio di domani a Veneto ed Emilia-Romagna. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile. Valutata per domani allerta arancione per rischio idrogeologico su alcuni settori della Lombardia e allerta gialla sul resto della Lombardia, sul Veneto, su gran parte del Piemonte, sull’Emilia-Romagna, sull’Umbria orientale, sui settori interni dell’Abruzzo e della Puglia, su gran parte della Basilicata, sulla Calabria e sulla Sicilia nord-orientale. (ANSA)