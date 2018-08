CARACAS – Los países miembros de la Comunidad Andina ratifican su política de puertas abiertas, en el que confirman el compromiso de respeto de los derechos humanos de los migrantes, en especial de los ciudadanos venezolanos, en el marco de las convenciones internacionales, la normativa comunitaria y su normativa interna.

Según un comunicado, Ecuador, Colombia y Perú, los receptores del mayor flujo migratorio de venezolanos, mantendrán su política receptiva ante el éxodo, sin embargo pidieron que se fortalezca la cooperación internacional para atender este fenómeno.

José Arróspide, director general de la CAN, leyó el pronunciamiento que resultó del encuentro del Comité Andino de Autoridades de Migración, en el que participaron representantes de los tres países y de Bolivia, quien no firmó el documento por no estar entre las naciones que recibe un gran flujo migratorio.

Los países firmantes reafirmaron el carácter humanitario de esta crisis y se comprometieron a fortalecer campañas y medidas de sensibilización de la población local y nacional sobre la llegada de migrantes.

Igualmente ratificaron que fortalecerán los mecanismos de control y asistencia en los pasos fronterizos y solicitarán al gobierno venezolano que facilite el otorgamiento de documentos de identidad, filiación y de viaje para sus nacionales migrantes.

También se acordó mejorar la coordinación para canalizar y aumentar la cooperación internacional para que puedan seguir brindando apoyo de una manera coordinada en la región y en especial con la OIM y la Acnur, para apoyar el financiamiento en el traslado y reasentamiento de los migrantes en Estados no comunitarios.

Por su parte se subsecretario de Servicios Migratorios y Consulares de Perú, Enrique Bustamante, reiteró que la CAN no van a cerrar sus fronteras al flujo migratorio venezolano y dijo estar convencidos de que la migración ayuda al desarrollo y a mejorar la integración en la región, a pesar que este éxodo particular ha desbordado la capacidad receptora de los estados.