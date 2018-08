(ANSA) – ROMA, 30 AGO – Il ”crescente rischio di una catastrofe umanitaria” in Siria legata all’operazione militare su larga scala che si profila nella provincia di Idlib è stato denunciato dal Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Un appello urgente è stato rivolto dall’Onu ai governanti siriani e a tutte le parti in conflitto perché accordino l’assoluta priorità alla protezione dei civili. Guterres ha inoltre chiesto ai garanti dell’accordo di Astana(Iran, Russia e Turchia) di raddoppiare gli sforzi per trovare una soluzione pacifica nella provincia. Guterres ha inoltre ribadito che l’utilizzo delle armi chimiche ”è totalmente inaccettabile”. L’Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari dell’Onu ha, inoltre, sottolineato che le organizzazioni umanitarie fanno quello che possono con le risorse a disposizione ma che in caso di uno scenario di fuoco a Idlib potrebbero non essere in grado di fronteggiare l’emergenza e questo potrebbe portare ad una crisi umanitaria di ampiezza mai vista.