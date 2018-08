(ANSA) – BERLINO, 30 AGO – “Sono fermamente convinta che una Ue prospera possa esserci soltanto se veniamo a capo della questione migratoria e della partnership con l’Africa”. Lo ha detto Angela Merkel, oggi ad Accra. “Questo non succederà attraverso l’isolamento”, ha aggiunto. Per Merkel è necessario che nel loro rapporto “Europa e Africa traggano vantaggio reciprocamente”. Secondo la cancelliera, le cause dell’esodo devono essere combattute esattamente come gli scafisti. Il compito dell’Europa è dunque quello di proteggere le frontiere esterne, “ma avendo uno sguardo” anche sui vicini africani.