(ANSA) – LAHORE, 30 AGO – Migliaia di manifestanti del partito religioso Tehreek-i-Labbaik Pakistan (Tpl) hanno lanciato un lungo corteo di protesta da Lahore a Islamabad, costringendo il deputato di estrema destra islamofobo olandese, Geert Wilders, a cancellare un concorso per il miglior fumetto su Maometto che avrebbe dovuto concludersi in novembre. I dimostranti hanno chiesto al governo pachistano guidato dal neopremier Imran Khan, eletto anche con i voti del Tpl, di rompere le relazioni diplomatiche con l’Olanda. Il ministro degli Esteri di Islamabad, Shah Mahmood Qureshi, ha parlato con il suo omologo olandese, Stef Blok. Il governo olandese ha preso le distanze dall’evento organizzato da Wilders, che ha giustificato l’annullamento con la preoccupazione per la sicurezza delle altre persone coinvolte, dopo aver ricevuto minacce di morte. L’Islam considera blasfemo anche solo raffigurare il Profeta Maometto.