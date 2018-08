(ANSA) – ROMA, 31 AGO – Fa un po’ meno caldo a New York, ed anche l’umidità è diventata più accettabile. Se l’è vista brutta Angelique Kerber che, dopo aver fallito due match-point nel secondo set, è riuscita a chiudere solo al decimo gioco del terzo set. Hanno faticato anche Caroline Garcia e Jelena Ostapenko mentre Petra Kvitova è riuscita a chiudere in due set. La sorpresa della giornata è arrivata nel programma serale con l’eliminazione di Caroline Wozniacki: dopo la Halep numero uno, fuori anche la testa di serie numero due e ancora devono cominciare i match del terzo turno. Bene, invece, Maria Sharapova. Dopo un primo set agevole, il match contro Sorana Cirstea, numero 51 del ranking mondiale, si è complicato con la tennista rumena che nel secondo parziale ha servito per il set sul 5-4. Masha, però, ha rimontato allontanando lo spettro di un pericoloso terzo set: 62 75, dopo un’ora e 50 minuti, per la russa che al prossimo round troverà la Ostapenko.