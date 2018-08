(ANSA) – MONZA, 31 AGO – Ha preso il via sotto la pioggia la prima sessione di prove libere del Gp d’Italia di Formula 1. Questa mattina su Monza si è abbattuto un violento temporale, che non ha scoraggiato migliaia di tifosi con ombrelli e mantelline ma ha costretto la Fia ad annullare le prove del campionato di Gp3. E pioveva ancora quando alle 11 le monoposto di Formula 1 hanno fatto il loro ingresso sul circuito per le libere. In mattinata i vigili del fuoco sono intervenuti per aspirare l’acqua accumulata all’ingresso del paddock.