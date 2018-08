(ANSA) – MOSCA, 31 AGO – La Polonia condurrà nuovamente un’ispezione dei detriti dell’aereo del presidente polacco Lech Kaczynski schiantatosi vicino a Smolensk in Russia nel 2010. Lo ha fatto sapere la portavoce del comitato investigativo Svetlana Petrenko. “L’unica ragione” per cui sarà condotto un ulteriore esame, ha precisato, è che “la parte polacca lo ha richiesto”. “Gli investigatori russi non hanno più dubbi sulla causa dell’incidente dunque questo esame aggiuntivo dei frammenti dell’aereo è esclusivamente il desiderio della parte polacca, che siamo pronti a soddisfare nel quadro di una stretta cooperazione nelle indagini su questo caso”. L’esame delle attrezzature dell’aereo, delle sottounità e degli elementi strutturali conservati a Smolensk si svolgerà dal 3 al 7 settembre “alla presenza di rappresentanti polacchi”. Lo riporta Interfax.