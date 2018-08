(ANSA) – MARINA DI PIETRASANTA (LUCCA), 31 AGO – “Per guidare bene un’auto di Formula 1, bisogna sapere anche frenare, non solo accelerare, se no vai fuori strada alla prima curva. Anche la politica è così. Salvini sa tenersi tarato sulla pancia dell’elettorato, confido quindi che quando sentirà che la pancia dell’elettorato gli segnalerà che è il momento di frenare, frenerà”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti alla Versiliana di Marina di Pietrasanta (Lucca) dove, alla festa del Fatto Quotidiano, viene intervistato da Peter Gomez che gli chiedeva se Salvini non ecceda nella sua attività di ministro.