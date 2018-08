(ANSA) – ROMA, 31 AGO – Ha staccato il biglietto per il terzo turno degli US Open Nick Kyrgios e se c’è riuscito deve dire grazie… anche all’arbitro di sedia più che al suo coach. Proprio così, l’australiano, numero 30 della classifica mondiale e 31esima testa di serie, ha superato in rimonta, in quattro set (46 76 63 60), il francese Pierre-Hugues Herbert, numero 75 Atp, ma sul campo 17 di Flushing Meadows si è vista una scena piuttosto inedita, dal momento che sul 64 3-0 in favore di Herbert, con il 23enne di Canberra apatico e con evidenti segni di frustrazione per i tanti errori che stava commettendo, proprio l’arbitro di sedia Mohamed Lahyani è sceso dalla sua postazione per incoraggiare Kyrgios, che con le braccia dietro la testa stava mordendo l’asciugamano: “Voglio aiutarti. Io vedo le tue partite e tu sei qualcosa di formidabile per questo sport. Ora quello in campo non sei tu, lo so”, le parole che si sono potute udire di Lahyani.