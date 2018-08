(ANSA) – PARIGI, 31 AGO – Il rimpasto ministeriale per sostituire il ministro della Transizione ecologica dimissionario, Nicolas Hulot, sarà annunciato nei prossimi giorni. Il governo – ha affermato il portavoce del governo Benjamin Griveaux al termine del consiglio dei ministri di oggi – sarà “al completo” per martedì prossimo. “Il presidente della Repubblica – ha detto Griveaux – ha dichiarato che il governo sarà al completo martedì. Il consiglio dei ministri di mercoledì si svolgerà dunque al completo e sarà seguito da un seminario governativo”. Il seminario, in programma questa settimana, era stato rinviato dopo le dimissioni di Hulot.