(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 31 AGO – Sarà l’acqua la parola-chiave, il tema al centro del Messaggio di papa Francesco che verrà pubblicato domani in occasione della IV Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, da lui istituita nel 2015. E’ quanto è stato annunciato oggi ai giornalisti in un ‘meeting point’ nella Sala stampa della Santa Sede. “Il primo diritto umano è l’accesso all’acqua – ha sottolineato mons. Bruno Marie Duffé, segretario del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale -. L’acqua è il tema di questa giornata che celebreremo domani, in un momento in cui nel mondo più di 600 milioni di persone non hanno accesso all’acqua potabile”. Per mons. Duffè, il tema dell’acqua “chiama tutti a pensare alla fraternità, alla solidarietà”.