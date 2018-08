(ANSA) – ANCONA, 31 AGO – Una scossa di terremoto è stata avvertita distintamente pochi minuti dopo le 15 in varie località delle Marche: in zone periferiche di Ancona, ma soprattutto a Fano e a Pesaro. La scossa di terremoto è di magnitudo 3.7 ed è avvenuta nella costa marchigiana pesarese (Pesaro Urbino) a una profondità di 34 chilometri. Lo rende noto il sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).(ANSA). Varie le chiamate ai vigili del fuoco per avere informazioni. Al momento non ci sono segnalazioni di danni.