(ANSA) – ROMA, 31 AGO – Piccola frana dal Monte Tarpeo alle pendici del Campidoglio. Questo pomeriggio sono caduti alcuni massi alle spalle di un gabbiotto dei vigili urbani situato di fronte al comando generale. Al momento del crollo, nel gabbiotto erano presenti due agenti che non hanno riportato ferite, ma che sono usciti subito. L’area è stata transennata e c’è già stato un sopralluogo dei vigili del fuoco e della sovrintendenza. Ora si cercano di capite le cause del distacco. Ad essere caduti dalla rupe Tarpea ai piedi del Campidoglio sono “frammenti edilizi moderni, ovvero dei ‘tamponi’ realizzati in epoca moderna sulla rupe, con dei pezzettini di tufo. Il luogo è stato già messo in sicurezza e non ci sono ulteriori rischi di crollo”. Lo fa sapere la Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali dopo un sopralluogo sul posto.