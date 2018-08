(ANSA) – TORINO, 31 AGO – Il Torino ha sfoltito l’attacco, cedendo sia Ljajic che Niang. Il fantasista serbo è passato ai turchi del Besiktas, in prestito con obbligo di riscatto condizionato. In granata ha giocato 61 partite di campionato (l’ultima domenica scorsa contro l’Inter), segnando 16 gol. Niang, invece, è stato ceduto ai francesi del Rennes, con la formula del prestito con diritto di riscatto. In questo caso la società transalpina dovrebbe pagare al Torino 15 milioni, la stessa cifra costata a Cairo per avere l’attaccante franco-senegalese, un anno fa, dal Milan.